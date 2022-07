Abel vence António Oliveira com golo de alvo do FC Porto

O Palmeiras venceu o Cuiabá, por 1-0, num duelo entre dois treinadores portugueses, Abel Ferreira e António Oliveira, respetivamente.

O golo da vitória foi marcado por um jogador que está atualmente na lista de possíveis reforços do FC Porto. Gabriel Veron, extremo de 19 anos, marcou o golo da vitória.

Segundo a imprensa brasileira, os dragões já apresentaram uma proposta formal pelo extreo, que seria o substituto de Francisco Conceição, que vai rumar ao Ajax.

O Palmeiras volta à liderança do campeonato, com 33 pontos, mais dois do que o Atlético Mineiro, e mais quatro do que o Corinthians, de Vítor Pereira.