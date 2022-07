Aaron Mooy volta à Europa para jogar no Celtic

O Celtic anunciou a contratação do médio australiano Aaron Mooy.

É o regresso do jogador de 31 anos ao futebol europeu, depois de dois anos na China, no Shanghai SIPG.

Formado no Bolton, Aaron Mooy passou pelo St. Mirren antes de regressar ao futebol australiano, onde jogou no WS Wanderers e no Melbourne City.

Voltou a Inglaterra para jogar no Huddersfield Town, emprestado pelo Manchester City, onde nunca se estreou. Depois de três épocas no Huddersfield, jogou ainda no Brighton & Hove Albion, antes de rumar ao campeonato chinês.