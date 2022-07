À atenção do Benfica. AEK empata Midtjylland na Dinamarca

O AEK Larnaca surpreendeu na Dinamarca, esta terça-feira, ao arrancar um empate (1-1) ao Midtjylland, na primeira mão do duelo de que sairá o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Os cipriotas colocou-se em vantagem com um golo de Adam Gyurcso, aos 81 minutos. Os dinamarqueses ainda conseguiu reagir três minutos depois, por intermédio de Erik Sviatchenko.

O português Rafael Lopes no AEK Larnaca, que regressa ao Chipre, para a segunda mão, com um resultado confortável. O jogo decisivo está marcado para o dia 26 de julho, em Larnaca.

Quem vencer mede forças com o Benfica a 2 ou 3 de agosto, no Estádio da Luz, e uma semana depois, na Dinamarca ou no Chipre.