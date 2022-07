Takefusa Kubo é oficialmente jogador da Real Sociedad

A Real Sociedad apresentou, esta segunda-feira, o reforço Takefusa Kubo.

De acordo com o jornal "Noticias de Gipuzkoa", de San Sebastián, o criativo japonês, de 21 anos, ruma ao País Basco por seis milhões de euros por 50% do passe. O Real Madrid fica com os outros 50% e opção de recompra do jogador por pouco mais de dez milhões de euros.

Kubo assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2027, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Kubo, que aos 11 anos estava nas camadas jovens do Barcelona mas teve de regressar ao Japão após sanção da FIFA ao clube catalão, chegou ao Real Madrid em 2019/20. Foi logo emprestado ao Maiorca, e depois a Villarreal e Getafe. Foi novamente cedido ao Maiorca na temporada passada e registou dois golos e duas assistências em 31 jogos.

Kubo tem, ainda, 18 internacionalizações e um golo pelo Japão.