Sorteios da UEFA. Benfica, Gil Vicente e Vitória conhecem adversários esta segunda-feira

Benfica e Gil Vicente vão conhecer esta segunda-feira os adversários na terceira pré-eliminatória das respetivas competições; Liga dos Campeões e Liga Conferência. O sorteio decorre em Nyon, na Suíça, a partir das 11h00.

Os possíveis adversários do Benfica são os franceses do Mónaco, os austríacos do Sturm Graz, os belgas do Union Saint-Gilloise ou o vencedor da eliminatória entre os dinamarqueses do Midtjylland e os cipriotas do AEK Larnaca.

Às 13h00, será a vez de o Gil Vicente conhecer o adversário na segunda edição da Liga Conferência Europa, tal como o Vitória de Guimarães, que ainda terá de disputar a eliminatória anterior frente ao Puskás Akadémia.

Os gilistas têm a sua primeira presença numa competição europeia.