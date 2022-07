Luís Castro perde com campeão Atlético Mineiro

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, perdeu em casa com o campeão Atlético Mineiro, por 1-0.

Foi a segunda derrota consecutiva da equipa do Rio de Janeiro, que cai para o 11.º lugar do Brasileirão, com 21 pontos.

O único golo da partida chegou na segunda parte, aos 55 minutos, num lance caricato e com alguma sorte à mistura. Zaracho procurou cruzar a bola, que acabou por fazer um chapéu ao guardião do Botafogo.

"Foi uma partida em um contexto muito difícil, frente a uma equipa muito boa, que luta pelo título. Tivemos muitas dificuldades para montar a equipa, principalmente em uma ou outra posição, seja antes ou durante o jogo. Quando forem resolvidos nos ajudarão a chegar aos golos com mais frequência", disse.

Este resultado afeta outro português, Abel Ferreira, uma vez que o Atlético Mineiro sobe à liderança do campeonato à condição. Com menos um jogo, o Palmeiras pode voltar ao primeiro lugar isolado caso vença o Cuiabá.