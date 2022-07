Lewandowski apresentado no Barcelona. "Quero ajudar o clube a voltar ao topo"

Robert Lewandowski foi apresentado como reforço do Barcelona e já está em Miami para integrar o estágio da equipa.

Os catalães pagam ao Bayern de Munique cerca de 50 milhões de euros pelo avançado de 33 anos, que completa 34 na próxima temporada.

O internacional polaco assina um contrato válido por três temporadas, até 2025, com uma opção de renovação por mais uma época.

Em declarações aos meios do clube, Lewandowski explica que está no Barcelona para ajudar o clube a voltar a vencer títulos.

"Finalmente chegou e estou muito feliz por estar no Barcelona. Os últimos dias foram muito longos, mas agora o negócio está feito e posso concentrar-me neste novo capítulo. Quero vencer jogos e títulos. Sempre quis jogar na La Liga, é uma boa oportunidade. É uma nova vida, é hora do Barcelona voltar ao topo e quero ajudar nesse projeto", disse.

Depois de oito temporadas no Bayern de Munique, Lewandowski chega ao Barcelona com a certeza de contribuir com golos.

Na última época, o avançado apontou 50 golos e seis assistências em 46 jogos disputados. Lewandowski atingiu um pico de forma nas últimas temporadas que lhe permitiram vencer duas vezes o prémio "The Best", da FIFA.

Deixa os bávaros com 344 golos apontados em 375 jogos disputados. Chegou livre de custos e despede-se, aos 33 anos, rendendo 50 milhões de euros aos cofres do Bayern.