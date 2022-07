Corinthians de Vítor Pereira tem substituto para João Victor

O Corinthians já tem substituto para João Victor, reforço do Benfica.

A equipa de Vítor Pereira anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Fabián Balbuena. O central internacional paraguaio, de 30 anos, que pertence ao Dínamo de Moscovo, assinou contrato válido por um ano, "até ao meio de 2023", após ter acionado o mecanismo que permite jogadores estrangeiros em clubes russos suspender contrato.

Trata-se de um regresso para Balbuena, que esteve no Corinthians entre 2016 e 2018. O General, como foi carinhosamente apelidado, rende o também central João Victor, que se transferiu para o Benfica.

Os encarnados pagaram 10,5 milhões de euros, por 75% do passe do defesa brasileiro, com o Corinthians a ficar com 10% de mais-valias de uma transferência futura. João Victor assinou contrato até 2027.