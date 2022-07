Bélgica derruba Itália e completa quadro dos quartos de final do Europeu feminino

A Bélgica é a última seleção apurada para os quartos de final do Europeu feminino de futebol.

As Chamas Vermelhas, como são apelidadas, derrotaram a teoricamente mais forte Itália, esta segunda-feira, por 1-0, com um golo de Tine de Caigny, aos 49 minutos, e completaram o quadro do "mata-mata".

A Bélgica junta-se à França, a outra equipa do grupo D que segue em frente. "Les Bleus", que já estavam apuradas, como vencedoras do grupo, empataram com a Islândia, por 1-1. Valeram os golos de Melvine Malard logo ao primeiro minuto de jogo, e de Dagny Brynjarsdóttir, de grande penalidade, no derradeiro lance do jogo, já aos 12 minutos de descontos.

As francesas ainda tiveram mais dois golos anulados, na segunda parte: a Malard, por fora de jogo; depois, a Grace Geyoro, por mão na bola.

O grupo D cruza com o de Portugal. A Bélgica terá como adversária nos quartos de final a Suécia, vice-campeã olímpica e primeira classificada do grupo C. A França terá pela frente os Países Baixos, vigentes campeões europeus e que ficaram no segundo lugar na fase de grupos.

(em atualização)