Avançado do Borussia Dortmund diagnosticado com tumor

O Borussia de Dortmund informou, esta segunda-feira, que Sébastien Haller foi diagnosticado com um tumor nos testículos.

No site oficial, o clube alemão explica que o ponta de lança internacional costa-marfinense, de 28 anos, apresentou queixas após o treino da manhã desta segunda-feira e que, após extenso rol de exames médicos, foi-lhe descoberto um tumor nos testículos. O Dortmund acrescenta que o jogador fará mais exames num centro hospitalar especializado.

"Esta notícia foi um choque para Sébastien Haller e para todos nós. A família do Borussia deseja a Sébastien uma recuperação cabal assim que possível e que possamos abraçá-lo em breve. Faremos tudo o que estiver no nosso poder para garantir que ele recebe o melhor tratamento possível", afirmou o diretor desportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

O Borussia pede que se respeite a privacidade de Haller e da sua família. Informa, também, que fornecerá mais dados sobre a situação assim que tiver informação, com devida autorização do jogador.

Sébastien Haller chegou ao Borussia de Dortmund este verão, proveniente do Ajax, a troco de 31 milhões de euros. Tem contrato até 2026.