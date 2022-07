Manchester United contrata Lisandro Martínez por 67 milhões de euros

O Manchester United e o Ajax chegaram a acordo para a transferência do internacional argentino Lisandro Martínez para Old Trafford, num negócio milionário, que faz do central o sexto jogador mais caro deste mercado.

“O Manchester United tem o prazer de anunciar que o clube acordou com o Ajax a transferência do defesa Lisandro Martínez, sujeito ainda a exames médicos, acordo de condições contratuais com o jogador e pressupostos de visto de trabalho britânico”, lê-se em comunicado divulgado no site oficial do United.