TAS mantém exclusão de equipas russas das provas UEFA

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) manteve a exclusão da Rússia de todas as competições de futebol da UEFA em 2022/23.

O TAS rejeitou o recurso da Federação de Futebol da Rússia e de quatro clubes russos e manteve a decisão da UEFA e da FIFA, que tinham excluído todos os clubes e seleções russos das suas provas após a invasão à Ucrânia. Normativa que beneficiou Portugal, que foi repescado para o Europeu feminino de futebol, no lugar da Rússia.

"O painel considera lamentável que as atuais operações militares na Ucrânia, pelas quais os clubes de futebol russos e jogadores não têm responsabilidade, tenham, em razão das decisões da FIFA e da UEFA, um efeito tão adverso sobre eles e o futebol russo. Efeitos compensados pela necessidade de uma condução segura e ordenada dos eventos de futebol para o resto do mundo", lê-se no relatório final do TAS.

O tribunal entende que FIFA e UEFA "tinham de responder" ao escalar do conflito entre Rússia e Ucrânia e que "agiram no alcance da discrição que lhes é garantida dentro dos respetivos estatutos e regulamentos".

Com esta decisão do TAS, as equipas russas não poderão participar na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Conference League, na nova época. Assim, o Zenit salta fora da fase de grupos da Champions e o Sochi do sorteio da terceira pré-eliminatória, marcado para segunda-feira.