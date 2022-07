Oficial. Mbemba reforça Marselha

O Marselha anunciou a contratação do Chancel Mbemba, que terminou contrato com o FC Porto. O defesa congolês de 27 anos assina um contrato de três épocas com os franceses.

Contratado em 2018 ao Newcastle por 4,66 milhões de euros, Mbemba terminou contrato com o FC Porto a 30 de junho de 2022.



O defesa ganhou a titularidade à segunda de quatro temporadas de azul e branco.

Na última época, disputou um máximo de 47 jogos, com dois golos marcados, e foi fundamental para a conquista da dobradinha.

Chancel Mbemba deixou o Estádio do Dragão com cinco títulos no currículo: dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.