Manchester United confirma contratação de Christian Eriksen

O Manchester United anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Christian Eriksen.

O médio internacional dinamarquês, de 30 anos, alcança o ponto mais alto da carreira cerca de um ano depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória que o colocou em perigo de vida. Chega do Brentford, após terminar o contrato de curta duração que assinara em janeiro.

Christian Eriksen comprometeu-se com o Manchester United para as próximas três temporadas, ou seja, até 30 junho de 2025.

Depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória no Euro 2020, foi o Brentford que abriu as portas de regresso ao futebol a Eriksen, que se viu obrigado a rescindir contrato com o Inter de Milão, dado que estava impedido de jogar em Itália, por ter um desfibrilhador interno. O médio dinamarquês esteve parado durante 257 dias antes de voltar a jogar.

As boas exibições atraíram renovado interesse na contratação do jogador, apesar da vontade do Brentford de mantê-lo. Agora, Eriksen ruma ao Manchester United, onde será colega dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, além de, se este não sair entretanto, Cristiano Ronaldo.