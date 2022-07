Abel Ferreira e Luís Castro eliminados da Copa do Brasil

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, e o Botafogo, por Luís Castro, foram eliminados nos oitavos de final da Copa do Brasil, na madrugada desta sexta-feira.

O Palmeiras tinha perdido com o São Paulo, por 1-0, na primeira mão. A vitória por 2-1 no segundo jogo, em casa, com golos de Joaquín Piquerez e Raphael Veiga, aos 10 e 13 minutos, e resposta de Luciano, de penálti, já aos 70, empatou a eliminatória. Na decisão por grandes penalidades, a equipa visitante foi mais forte (3-4).

O Botafogo tinha missão complicada, depois de ter perdido por 3-0 na primeira mão, no terreno do América-MG. No segundo jogo, no Rio de Janeiro, golos de Felipe Azevedo e Pedrinho (0-2) confirmaram a passagem da equipa de Minas Gerais.

Sorte diferente teve o Corinthians, de Vítor Pereira, que na véspera perdeu com o Santos, mas mesmo assim garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça do Brasil.