Vítor Pereira perde, mas segue em frente na Copa do Brasil

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, avançou para os quartos de final da Copa do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, apesar de ter perdido, fora, com o Santos, por 1-0.

O golo de Marcos Leonardo, de grande penalidade, aos 67 minutos, de pouco valeu. Isto porque, na primeira mão da eliminatória, em casa, ainda em junho, o Corinthians tinha goleado o Santos por 4-0.

Após o apito final deste jogo, um adepto do Santos entrou no relvado para agredir o guarda-redes do Corinthians, Cássio, com um forte pontapé. A situação foi, depois, controlada pela equipa de segurança.

Na madrugada de sexta-feira, o Palmeiras tentará, também, chegar aos "quartos". Na primeira mão, fora, a equipa de Abel Ferreira perdeu por 1-0 com o São Paulo. No segundo jogo, em casa, terá de virar a eliminatória.