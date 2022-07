Incêndios. Mourinho manda "grande abraço" aos bombeiros

José Mourinho enviou um "grande abraço" a todos os bombeiros que combatem as chamas em Portugal.

"Um grande, grande, mas mesmo grande abraço a todos os bombeiros que estão a combater os incêndios no meu país num momento tão difícil. Mas não apenas no meu país. São gente realmente corajosa", Num declarou o treinador português, num vídeo publico nas redes sociais.

Mourinho, de 59 anos, que se encontra, atualmente, no Algarve com a Roma, em estágio, prometeu, ainda, uma surpresa. Mostrou um penso no ombro direito, que parece ser daqueles que cobrem tatuagens.



O Governo vai "provavelmente" estender a situação de contingência, na sequência da onda de calor e do risco máximo de incêndio em Portugal, pelo menos, até ao próximo domingo, 17 de julho.