Galatasaray quer William Carvalho, mas Bétis prefere negociá-lo com o Lyon

O Galatasaray fez uma proposta formal por William Carvalho, rejeitada pelo Bétis, de acordo com o jornal espanhol "Diario de Sevilla".

Os turcos apresentaram uma proposta pelo médio internacional português, de 30 anos, ainda que "longe" das pretensões do Bétis. Os espanhóis preferem, aliás, usar William como moeda de troca para baixar o preço da desejada contratação de Houssem Aouar ao Lyon.

O médio internacional francês, de 24 anos, custa 15 a 20 milhões de euros. O Bétis pretende oferecer William, que termina contrato em junho de 2023, para tornar Aouar mais barato. Além disso, a venda do português, um dos jogadores que melhor auferem, aliviaria a folha salarial.

Formado no Sporting, William Carvalho rumou ao Bétis em 2018, por 16 milhões de euros, mais quatro milhões em variáveis, por 75% do passe. O Bétis considera que vender o médio português por um valor entre oito e dez milhões (ou incluído num negócio mais avultado ainda) será mais benéfico do que deixá-lo sair, no final da temporada, a custo zero.

A última foi a melhor das quatro épocas de William no Bétis. O 73 vezes internacional português registou quatro golos e cinco assistências em 49 jogos e ajudou o clube de Sevilha a conquistar a Taça do Rei.