O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, oficializou, esta quinta-feira, a contratação de William Arão ao Flamengo.

O médio brasileiro, de 30 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, mais uma de opção, segundo o clube turco.

Trata-se do reencontro de Arão com Jorge Jesus, que o treinou no Flamengo e tornou-o um jogador fundamental no clube brasileiro.