Europeu feminino. França confirma qualificação com vitória sobre a Bélgica

A França venceu a Bélgica, por 2-1, e confirmou a vaga nos quartos de final do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Diani abriu o marcador logo aos 6 minutos de jogo, depois de uma rápida jogada de ataque da França pelo corredor esquerdo. Karchaoui cruzou junto à linha de fundo e Diani cabeceou para o primeiro.

A Bélgica chegou ao empate aos 36 minutos, com um desvio, em esforço, de Cayman.

No entanto, o empate durou pouco tempo. Com cruzamento de Mateo, na recarga de um canto, Mbock voltou a faturar para a seleção francesa, mais uma vez de cabeça.

Mesmo em cima do apito final, a França desperdiçou uma oportunidade de fazer o terceiro. De grande penalidade, Renard permitiu a defesa de Nicky Evrad e falhou a recarga com a baliza totalmente aberta.

Com este resultado, a França confirma a passagem aos quartos de final e o primeiro lugar do grupo.

A Islândia, com dois pontos, está no segundo lugar, à frente de Bélgica e Itália, apenas com um ponto. Islândia-França e Bélgica-Itália decidem são os jogos da última jornada que decidem a última vaga do grupo D.