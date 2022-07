Espanha apresenta os 15 estádios da candidatura com Portugal ao Mundial 2030

A Real Federação Espanhola de Futebol apresentou, esta quinta-feira, os 15 estádios que vai incluir no catálogo da candidatura conjunta com Portugal à organização do Mundial 2030.

Candidatam-se os estádios Balaídos (Celta de Vido, Vigo), Riazor (Desportivo da Corunha, Corunha), El Molinón (Sporting de Gijón, Gijón), San Mamés (Athletic Bilbau, Bilbau), Anoeta (Real Sociedad, San Sebastián), Romareada (Saragoça, Saragoça), Camp Nou (Barcelona, Barcelona), RCDE (Espanhol, Cornellá-El Prat), Santiago Bernabéu (Real Madrid, Madrid), Wanda Metropolitano (Atlético de Madrid, Madrid), Mestalla (Valência, Valência), Nueva Condomina (Múrcia, Múrcia), La Cartuja (Sevilha-Santiponce), La Rosaleda (Málaga, Málaga) e Gran Canaria (UD Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria).

Destes 15 estádios, serão escolhidos 11, caso a candidatura ibérica ao Mundial masculino de 2030 vença a votação, que se realizará em 2024.

Há três estádios em Portugal a concurso: um a norte e dois a sul. Tendo em conta que a FIFA requer que todos os candidatos tenham capacidade mínima de 40 mil lugares, só três estádios são elegíveis: Dragão (FC Porto, Porto), Luz (Benfica, Lisboa) e Alvalade (Sporting, Lisboa).

Os regulamentos da FIFA exigem, ainda, que os estádios das meias-finais tenham um mínimo de 60 mil lugares e o da final 80 mil. Quer isto dizer que, havendo Mundial ibérico, só a Luz poderá receber jogos das meias-finais e que a final se realizará, obrigatoriamente, em Espanha - no Santiago Bernabéu (81 mil lugares) ou no Camp Nou (99 mil).