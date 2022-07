Chelsea e Cristiano Ronaldo. "Contratar avançado não é a prioridade"

O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, não descarta a contratação de um avançado, como Cristiano Ronaldo, no entanto, salienta que a prioridade, nesta altura, é reforçar a defesa.

Em entrevista à Sky Sports, o técnico alemão foi confrontado com os rumores que têm apontado o internacional português, do Manchester United, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, aos "blues".

Tuchel sublinha que o Chelsea anunciará o que tiver de anunciar "quando houver alguma coisa", mas lembra, por outro lado, que as atenções, no mercado de verão, estão centradas mais atrás no terreno.

"Não descarto [a contratação de outro avançado], mas não é a prioridade. A prioridade, neste momento, é a defesa, como todos sabem. Não é segredo. A partir daí veremos o que é possível", salienta.