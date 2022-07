Yarmolenko reforça campeão dos Emirados Árabes Unidos

Andriy Yarmolenko é reforço do Al Ain, campeão dos Emirados Árabes Unidos. O clube confirmou a contratação, por uma temporada, do avançado ucraniano, ex-West Ham, a custo zero.

Yarmolenko junta-se ao clube que foi orientado na época passada pelo seu compatriota, Sergey Rebrov.

O avançado, de 32 anos, tinha vários pretendentes, entre os quais o Fulham de Marco Silva, mas optou por deixar Inglaterra, onde estava desde 2018, no West Ham. Na temporada passada fez 31 jogos e marcou três golos pelos londrinos.

Destacado no Dínamo de Kiev, Yarmolenko trocou os ucranianos pelo Dortmund no verão de 2017. Seis golos e três assistências, em 26 jogos, convenceram o West Ham a pagar cerca de 20 milhões de euros aos alemães.