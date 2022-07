Oficial. Sterling troca Manchester City pelo Chelsea

O Chelsea anunciou a contratação do internacional inglês Raheem Sterling, proveniente do Manchester City.

O avançado custa cerca de 50 milhões de euros, mais 10 milhões em bónus.

Os "blues" são o terceiro clube da carreira de Sterling, depois do Liverpool e do Manchester City. Sterling chega ao Chelsea com quatro campeonatos conquistados, cinco Taças da Liga, uma FA Cup e uma Supertaça inglesa.

"Já conquistei muito na minha carreira, mas sinto que ainda há muito mais por conquistar. Estou ansioso por conseguir esses feitos com a camisola do Chelsea e com o nosso treinador Tuchel", disse, citado pelos meios do clube.

Sterling é a primeira contratação do novo dono do Chelsea, Todd Boehly, que comprou o clube a Roman Abramovich, afastado devido à invasão russa na Ucrânia.