O Fenerbahçe anunciou um princípio de acordo com o Flamengo para a transferência de Willian Arão.

O médio de 30 anos reencontra-se com Jorge Jesus, com quem fez uma das melhores temporadas da carreira em 2019.

Arão vai jogar pela primeira vez fora do Brasil. O internacional esteve as últimas sete temporadas no clube do Rio de Janeiro.

É o segundo reforço do dia para Jorge Jesus,depois da contratação de Joshua King.