Rui Vitória é o novo selecionador do Egito, anunciou a Federação de Futebol daquele país.

O treinador português, de 52 anos, que estava sem clube desde que deixou o Spartak de Moscovo, a meio da última época, e vai orientar pela primeira vez uma seleção, assinou contrato válido por quatro anos.

Vitória sucede a Ehab Gabal, que fora o escolhido para substituir o também português Carlos Queiroz. Com o antigo selecionador português ao comando, o Egito perdeu a final da CAN e falhou a qualificação para o Mundial 2022, em ambas as ocasiões diante do Senegal.

Esta é a terceira aventura de Rui Vitória no estrangeiro, todas após deixar o Benfica: também passou pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, e pelo Spartak, da Rússia. O técnico português tem já um currículo vistoso: três Ligas portuguesas, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga, duas Supertaças, uma Liga da Arábia Saudita e uma Supertaça saudita.