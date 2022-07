Miedema testa positivo à Covid-19 e não joga contra Portugal

Vivianne Miedema, grande figura da seleção dos Países Baixos, testou positivo à Covid-19 e é baixa de peso para o jogo contra Portugal.

Na véspera do Portugal-Paíxes Baixos, a notícia é positiva para a seleção nacional. Miedema fica em isolamento nos próximos dias até testar negativo, segundo a nota da seleção neerlandesa.

A avançada, de 25 anos, soma 94 golos em 112 internacionalizações pela seleção. Os Países Baixos venceram o último Campeonato da Europa, em 2017, e Miedema foi a segunda melhor marcadora da prova, com quatro golos.

No grupo C, todas as seleções estão empatadas a um ponto, depois de Portugal ter empatado com a Suíça a dois golos, enquanto que o Suécia-Países Baixos terminou 1-1.

O Países Baixos-Portugal joga-se nesta quarta-feira, em Manchester, às 20h00.