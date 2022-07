Melhor jogadora do mundo só deve voltar a competir em 2023/24

Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro e do The Best, da FIFA, deve falhar toda a nova temporada e só deve voltar a competir em 2023/24.

A média espanhola do Barcelona, de 28 anos, contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo num treino, na véspera do arranque do Europeu, o que a tirou do torneio, que decorre em Inglaterra.

Após ser operada, esta terça-feira, segundo anunciou o Barcelona, em comunicado oficial, o tempo de paragem previsto é de dez a 12 meses.

Fazendo as contas, Alexia só deverá regressar aos relvados, pelo menos, em maio de 2023 - o cenário mais pessimista é julho. Significa que deverá falhar toda a nova época, 2022/23, e tem o Mundial 2023 em risco.