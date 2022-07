Bruno Lage recebe primeiro reforço da época

O Wolverhampton anunciou a contratação do defesa Nathan Collins, proveniente do Burnley.

O central de 21 anos é o primeiro reforço para Bruno Lage na nova época. O internacional irlandês assina um contrato de cinco épocas, mais uma de opção.

Collins estreou-se na Premier League no Burnley na época passada, com dois golos apontados em 22 jogos disputados.

O Wolverhampton continua com forte presença portuguesa no plantel: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Podence, Moutinho, Pedro Neto e Chiquinho são os lusos do plantel.