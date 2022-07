Wayne Rooney regressa à liga de futebol dos EUA para treinar DC United

O antigo futebolista inglês e ex-treinador do Derby County Wayne Rooney vai regressar como treinador à equipa norte-americana do DC United, onde jogou no fim da carreira.

Os órgãoes de comunicação social norte-americanos, como o site "The Athletic", o jornal "Washington Post" e a agência de notícias "Associated Press" noticiaram que Rooney e o DC United chegaram a um acordo e que o inglês já está na capital norte-americana para finalizar os últimos detalhes para assinar o contrato.

Na estreia como treinador no campeonato norte norte-americano, Rooney terá uma tarefa difícil com uma equipa que está empatada em último lugar do seu grupo e que sofreu uma das derrotas mais humilhantes da sua história na sexta-feira, numa derrota de 7-0 contra o Philadelphia Union.

Chad Ashton tinha sido o treinador interino do DC United desde o despedimento do argentino Hernan Losada, em abril. Rooney demitiu-se no final de junho do Derby County após a despromoção do clube para a terceira divisão inglesa.

O inglês chegara ao Derby County em 2020 como treinador-jogador e acabou por assumir o cargo de treinador para salvar a equipa na época passada.

Em 48 jogos da época regular do DC United entre 2018 e 2019, o avançado marcou 45 golos.