Vítor Pereira aproxima-se de Abel Ferreira no Brasileirão

O Corinthians, de Vítor Pereira, foi o grande vencedor da jornada 16 da Série A brasileira. A equipa paulista venceu o Flamengo, por 1-0, com autogolo de Rodinei, e aproveitou os nulos de Palmeiras e Atlético Mineiro.

Os campeões brasileiros empataram, em casa, com o São Paulo e esse resultado permitiu ao Corinthians regressar ao 2.º lugar. Em Fortaleza, diante do último classificado, o Palmeiras, de Abel Ferreira, também não foi além do 0-0, fazendo com que o Corinthians ficasse a apenas um ponto da liderança.

O Palmeiras segue na frente, com um ponto de vantagem sobre a equipa de Vítor Pereira e com dois de avanço sobre o Atlético Mineiro. Há um grande equilíbrio no campeonato, com os seis primeiros separados por cinco pontos.

Na próxima ronda, o Palmeiras recebe o Cuiabá, de António Oliveira, que este fim de semana bateu o Botafogo, de Luís Castro; o Corinthians visita o terreno do Ceará; o Atlético Mineiro vai ao Rio jogar com o Botafogo.