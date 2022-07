Vidal rescinde com o Inter e tem caminho aberto para reforçar Flamengo

O Inter de Milão oficializou a rescisão de contrato com Arturo Vidal, que tem tudo acordado para reforçar os brasileiros do Flamengo.

Vidal, de 35 anos, esteve as últimas duas épocas no clube italiano, que culminaram com a conquista de três troféus: uma Serie A, uma Taça de Itália e uma Supertaça.

A juntar aos troféus conquistados na passagem pela Juventus, Vidal deixa a Europa com cinco títulos italianos, três Supertaças e duas Taças de Itália.

Depois de se destacar no Colo-Colo, do Chile, Vidal brilhou na Europa ao serviço do Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão.

Oficialmente desvinculado do Inter, Vidal prepara-se para voltar ao futebol sul-americano e reforçar o Flamengo.