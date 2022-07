Ospina vai jogar no Al-Nassr

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do guarda-redes David Ospina.

O guardião colombiano de 33 anos terminou contrato com o Nápoles e assina por duas épocas com o clube saudita.

Formado no Atlético Nacional, Ospina destacou-se no Mundial 2014, que o levou do Nice, onde jogava desde 2008, até ao Arsenal.

Depois de quatro épocas nos "gunners", Ospina esteve as últimas quatro temporadas no Nápoles. A última foi a com mais utilização desde que deixou o Nice, com 33 jogos disputados no emblema italiano.