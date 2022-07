António Oliveira vence duelo com Luís Castro no Brasil

Esta é a segunda vitória consecutiva de António Oliveira no Cuiabá e permite ao clube sair da zona de descida. Com os três pontos conquistados, o Cuiabá sobre ao 13.º lugar, com um ponto de vantagem da zona da primeira equipa em zona de despromoção.

O Cuiabá, de António Oliveira, venceu o Botafogo (2-0), treinado por Luís Castro, em jogo da jornada 16 do campeonato brasileiro. Alesson, na primeira parte, e André Luís, nos descontos da segunda, marcaram os golos de uma partida também marcada por duas expulsões de jogadores do Botafogo: Hugo Neto e Daniel Borges.

O Botafogo está no 10.º lugar, com 21 pontos. Na próxima jornada a equipa de Luís Castro recebe os campeões em título, o Atlético Mineiro, enquanto o António Oliveira tem novo encontro com um treinador português, ao visitar o terreno do líder, Palmeiras, orientado por Abel Ferreira.