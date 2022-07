Andreas Pereira reforça Fulham de Marco Silva

O Fulham anunciou a contratação do internacional brasileiro Andreas Pereira, em definitivo, proveniente do Manchester United.

O médio de 26 anos assina contrato de quatro épocas com a equipa orientada pelo português Marco Silva, com mais uma de opção.

"Estou muito feliz por estar aqui e estou ansioso para começar a época. Quero ajudar o clube a continuar a estar onde merece. O treinador foi muito importante, falei muito com ele e foi peça-chave em eu estar aqui hoje", disse.

Com formação no PSV e Manchester United, Andreas Pereira não integrava o plantel desde 2020. Conta com empréstimos ao Flamengo, Lazio, Valência e Granada.

Nos "red devils", somou quatro golos em 74 jogos disputados na equipa principal.