Talleres de Pedro Caixinha volta a perder no campeonato argentino

O Talleres de Córdoba, treinado pelo português Pedro Caixinha, perdeu em casa com o Barracas Central, por 2-0, na sétima jornada do campeonato argentino de futebol.

No Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Facundo Mater inaugurou o marcador para os visitantes, aos 40 minutos, e Bruno Sepúlveda confirmou a vitória com um golo aos 55.

Sem vencer há seis jogos no campeonato, o Talleres de Córdoba de Caixinha é 26.º classificado da Liga argentina, com apenas cinco pontos conquistados em sete jornadas, enquanto o Barracas Central ocupa a 13.ª posição de uma classificação liderada pelos Newells Old Boys, com 15.