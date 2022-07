Covid-19. Países Baixos perdem titular para jogo com Portugal

Jackie Groenen, dos Países Baixos, testou positivo à Covid-19 e vai falhar o jogo com Portugal, da jornada dois do grupo C do Europeu feminino.

Em comunicado, a Federação Neerlandesa de Futebol informa que a média vai ficar isolada "nos próximos dias", mas "poderá voltar juntar-se ao grupo quando estiver livre de queixas e testar negativo".

A jogadora do Manchester United, de 27 anos, foi titular e uma das jogadoras mais importantes no empate das campeãs europeias frente à Suécia, outra das grandes candidatas à vitória final, no sábado.



Sem Groenen, o selecionador dos Países Baixos, Mark Parsons, deverá apostar em Damaris Egurrola, de 22 anos, do Olympique de Lyon, que na última temporada se sagrou campeão europeu de clubes.

Egurrola amealha, no Euro 2022, as primeiras internacionalizações, dado que também podia ter jogado por Estados Unidos e Espanha, no entanto, já este ano, escolheu representar a seleção neerlandesa.

Portugal e Países Baixos defrontam-se na quarta-feira, às 20h00, na Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, nos arredores de Manchester, Inglaterra. Ambas as equipas somam um ponto.