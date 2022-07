Chiquinho com época em risco no Wolverhampton

O extremo português Chiquinho, do Wolverhampton, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior de um joelho e será operado, prevendo-se uma longa ausência dos relvados, informou o emblema da Liga inglesa de futebol, este domingo.

"Chiquinho foi avaliado após sofrer uma lesão no joelho após uma colisão no [jogo] amigável de ontem [sábado]. Infelizmente, os exames confirmam uma lesão no ligamento cruzado anterior e estão a ser elaborados os planos para a cirurgia e reabilitação. Força Chiqui, estamos contigo!", escreveu o clube britânico na rede social Twitter.

Os 'wolves', que são treinados pelo português Bruno Lage, não indicam o tempo de paragem, mas, dada a gravidade da lesão, é muito provável que o avançado de 22 anos fique ausente dos relvados por um longo período.

Chiquinho ingressou nos 'wolves' em janeiro de 2022, proveniente do Estoril Praia, e disputou um total de nove encontros oficiais.