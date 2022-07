Sérgio Oliveira despede-se da "família FC Porto" e assina pelo Galatasaray

O Galatasaray da Turquia anunciou este sábado a contratação do médio português Sérgio Oliveira.

O jogador termina a ligação ao FC Porto e assina um contrato de quatro temporadas, anunciou o clube de Istambul.

Sérgio Oliveira vai receber um salário anual de 2,75 milhões de euros e os dragões encaixam três milhões de euros pela venda do passe.

Nas suas primeira palavras com a camisola do clube turco, o médio disse estar "feliz e orgulhoso de fazer parte da família Galatasaray".

Sérgio Oliveira também deixou nas redes sociais uma emotiva mensagem de despedida da "família" azul e branca.

"O @fcporto foi o clube onde tudo começou. Onde eu cresci enquanto indivíduo e jogador, onde deixei o meu coração e a minha alma em todos os minutos que pisei o relvado", escreveu Sérgio Oliveira.

O jogador agradece a oportunidade de trabalhar com "o melhor presidente e staff do Mundo, com excelentes managers, jogar com incríveis e talentosos colegas de equipa e partilhar momentos incríveis com os melhores fãs do Mundo".

"A todos vocês, a toda a família @fcporto , onde quer que estejam, OBRIGADO por todos estes anos fantásticos sempre juntos. Vou levá-los para sempre no meu coração e nunca os esquecerei. Este club é uma instituição única, que para sempre respeitarei e que estará sempre comigo onde quer que esteja. Obrigado! SOMOS PORTO", sublinhou.