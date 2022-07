Steven Bergwijn é reforço mais caro da história do Ajax

O Ajax oficializou a contratação de Steven Bergwijn ao Tottenham, por 31,25 milhões de euros, tornando-se o reforço mais caro da história do clube neerlandês.

O jogador, de 24 anos, custou cerca de 30 milhões aos ingleses, em janeiro de 2020, quando, com Mourinho no comando do Tottenham, trocou o PSV pelos londrinos. Em dois anos e meio fez 83 jogos e marcou oito golos.

Apesar de ter feito o grosso da carreira no PSV, Bergwijn deu os primeiros passos no Ajax e 11 anos depois está de regresso a Amesterdão.

É uma transferência recorde do clube e bate a marca anterior por larga margem. O reforço mais caro da história do Ajax até hoje era Sébastien Haller, que custou 22,5 milhões de euros. Curiosamente, o terceiro e quarto maiores investimentos do clube são jogadores relacionados com o Benfica: David Neres, reforço dos encarnados para esta época, que o Ajax adquiriu ao São Paulo por 17,4 milhões de euros, e Sulejmani, antigo jogador do Benfica, que em 2008/09 custou 16,25 milhões de euros.