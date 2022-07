São Paulo e At. Goianiense fecham quadro dos "quartos" da Sul-Americana

São Paulo e Atlético Goianiense venceram Universidad Católica e Olimpia, respetivamente, e apuraram-se para os quartos de final da Copa Sul-Americana.

Depois de ter vencido no Chile, por 2-4, o São Paulo voltou a golear o Universidad Católica, na 2.ª mão, em casa, por 4-1. Luciano, Éder, João Moreira e Rodriguinho, que se estreou pela equipa principal, marcaram os golos dos brasileiros. Fuenzalida fez o golo dos chilenos.

A missão do Atlético Goianiense foi bem mais complicada. Depois da derrota no Paraguai, por 0-2, a equipa orientada por Jorginho entrou com tudo no jogo da 2.ª mão. Aos 10 minutos já tinha a eliminatória empatada, graças a golos de Diego Churín e Airton.

O resultado, no entanto, não sofreu alterações até aos 90 minutos e tudo foi decidido nos penáltis, com vitória da equipa brasileira, por 5-3.

Com o apuramento de São Paulo e Atlético Goianiense, o quadro dos quartos de final da Sul-Americana fica fechado, com quatro clubes do Brasil, entre os oito resistentes. Está igualada um recorde de 2010.

Há também já a certeza de que haverá um clube brasileiro nas meias-finais, uma vez que um dos duelos dos "quartos" é entre São Paulo e Ceará.

Copa Sul-Americana

Quartos de final

Deportivo Táchira (VEN) - Independiente del Valle (EQU)

Melgar (PER) - Internacional de Porto Alegre (BRA)

Nacional Montevideo (URU) - Atlético Goianiense (BRA)

São Paulo (BRA) - Ceará (BRA)