Ronaldo falha digressão do United para continuar a "lidar com problema familiar"

O futebolista português Cristiano Ronaldo vai falhar o estágio do Manchester United, na Ásia e Austrália, para continuar a "lidar com problema familiar", com os "red devils" a concederem "uma folga adicional", informou hoje o emblema da Liga inglesa.

O avançado luso, de 37 anos, falhou o arranque da pré-temporada, devidamente autorizado pela equipa inglesa, face ao problema familiar que o impede de se juntar à comitiva de 31 atletas, na qual constam os compatriotas Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

“Cristiano Ronaldo não estará na comitiva que partirá para a Tailândia, uma vez que lhe foi concedida uma folga adicional para lidar com um problema familiar”, escreveu o United.

Além de Ronaldo, o técnico dos "red devils", Erik ten Hag, não vai levar os defesas Phil Jones, que está a seguir “um programa especializado de pré-época”, nem Brandon Williams, que tem “um pequeno problema” e continuará a trabalhar em Carrington.

O Manchester United está disponível para ouvir propostas por Cristiano Ronaldo, segundo a "Sky Sports".

O internacional português estará interessado em deixar os "red devils" esta temporada, depois do clube ter falhado o acesso à Liga dos Campeões.

Roma, Sporting, Nápoles e Bayern de Munique foram alguns clubes associados a Cristiano Ronaldo, mas os mais recentes são Chelsea e Barcelona.