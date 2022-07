Jorge Jesus desiste da contratação de William Carvalho

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, desistiu da contratação de William Carvalho, segundo o "Diário de Sevilla".

O internacional português de 30 anos entra em último ano de contrato com o Bétis, que está disposto a transferir o médio para ainda conseguir algum lucro com a transferência.

O Fenerbahçe ofereceu três milhões de euros, mas o Bétis procura uma verba entre os 5 e os 8 milhões para permitir a saída. O Galatasaray perfila-se como o principal candidato a fechar a contratação de William.

William Carvalho realizou a melhor época no Bétis em 2021/22, com quatro golos e cinco assistências em 49 jogos disputados. Fez parte da equipa que venceu a Taça do Rei.

Jesus trabalhou com William durante duas épocas, entre 2016 e 2018.