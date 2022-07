João Gamboa tem acordo para jogar no Leuven da Bélgica

João Gamboa chegou a acordo com o OH Leuven, da primeira liga da Bélgica. O médio, de 25 anos, deixa o Estoril e prepara-se para a primeira experiência fora de Portugal.

Ao que a Renascença apurou, Gamboa viaja no fim de semana para a Bélgica e assinará contrato depois de realizar exames médicos. Se tudo correr dentro do previsto, o jogador será oficializado na próxima semana como reforço do 11.º classificado do campeonato belga, na temporada passada.

Gamboa terminou contrato com o Estoril Praia, depois de dois anos de ligação. Titular indiscutível da equipa, o médio fez 75 jogos e marcou sete golos, tendo sido decisivo na campanha de subida, em que o clube foi campeão da II Liga.

Está de saída do futebol português, após passagens por Estoril, Chaves, Marítimo, Sporting de Braga e Varzim. Gamboa chegou a ter contrato com o Benfica, no início da carreira, mas não chegou a estrear-se pelos encarnados.