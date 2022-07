Depois do Sporting, João Virgínia vai jogar nos Países Baixos

O Cambuur, da primeira divisão dos Países Baixos, anunciou a contratação do guarda-redes João Virgínia, por empréstimo do Everton.

O guardião de 22 anos chega para ser titular na Eredivisie, depois de uma época de menor utilização no Sporting.

Na última temporada, Virgínia era o suplente de António Adán e somou oito jogos.

"Estávamos à procura de um guarda-redes e encontramos isso mesmo no João Virgínia. É jovem, mas já é muito maduro. As negociações demoraram, mas estamos muito satisfeitos", disse o diretor-técnico do clube, Foeke Booy.