Cristiano Ronaldo está na campanha de apresentação da nova camisola do Manchester United

O Manchester United apresentou, esta sexta-feira, a camisola para a nova época, com Cristiano Ronaldo na campanha.

O internacional português tem forçado a saída do clube - faltou à apresentação aos trabalhos de pré-época e falhou a partida para estágio na Tailândia e na Austrália, invocando razões familiares para justificar a ausência. Segundo a Sky Sports, o Manchester United está disponível para ouvir propostas pelo jogador.

Apesar do aparente conflito, Cristiano Ronaldo aparece num dos vídeos e numa das imagens de promoção da nova camisola do Manchester United.

O avançado estará desinteressado em continuar no clube, depois de este ter falhado o acesso à Liga dos Campeões. Erik ten Hag, novo treinador, tinha afirmado que conta com Ronaldo para a nova época.

Roma, Sporting, Nápoles e Bayern de Munique foram alguns clubes associados a Cristiano Ronaldo, mas os mais recentes são Chelsea e Barcelona.

De acordo com a Sky Sports, o agente Jorge Mendes passou as últimas semanas a conversar com vários clubes sobre a possibilidade da transferência de Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que iniciaram a pré-época na segunda-feira, também participam nos vídeos de apresentação da nova camisola.

Cristiano Ronaldo apontou 24 golos na sua época de regresso ao Manchester United e foi o terceiro melhor marcador da Premier League, com 18 golos, apenas atrás de Mohamed Salah e Son Heung-min.