Com Portugal e seleção no horizonte, Francisca Cardoso tenta deixar as lesões para trás

Francisca Cardoso está lesionada e sem clube e, para já, exclusivamente focada em recuperar em pleno. Mais tarde, admite preferir regressar ao futebol português, em vez de continuar a aventura no estrangeiro.

Boavista, Valadares Gaia, Braga. Foi este o percurso de Francisca Cardoso em Portugal, com mais de dez golos por época no Minho, antes de rumar ao futebol holandês. No Heerenveen, arrancou a todo o gás, com quatro golos em oito jogos, números que lhe valeram a estreia pela seleção. O rebentar da onda foi doloroso para a avançada: sofreu uma lesão grave que a arredou dos relvados durante praticamente ano e meio.

Ainda rumou ao Servette, em janeiro de 2022, mas fez apenas três jogos, todos em abril, antes de se ressentir de lesão. Rescindiu com o clube suíço, "por acordo mútuo", e regressou a Portugal para recuperar da lesão. Em entrevista à Renascença, Francisca Cardoso explica que está exclusivamente focada em deixar os problemas físicos para trás de uma vez por todas. Novo clube é questão que não se importa de adiar.

"Estou sem clube, neste momento. Rescindi com o clube na Suíça e ainda não assumi outro projeto em mais nenhum, mas, sinceramente, se surgir alguma coisa, surge; se não, estou bem assim. Neste momento, estou é focada em recuperar, para que, mais tarde, em dezembro ou até mesmo na próxima época, possa voltar a jogar", sublinha a avançada.



Francisca Cardoso conta que chegou à conclusão, com o Servette, de que a melhor solução era voltar a ser operada e que preferiu fazer a recuperação em Portugal, com "os amigos e a família por perto".