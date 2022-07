Atlético de Madrid oficializa contratação de Samuel Lino ao Gil Vicente

O Atlético de Madrid oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Samuel Lino ao Gil Vicente.

A saída do avançado brasileiro, de 22 anos, já tinha sido confirmada pelo presidente do Gil Vicente, no final de fevereiro, e assumido pelo próprio jogador. Já em maio, o então treinador dos minhotos, Ricardo Soares, revelou o valor da transferência: 6,5 milhões de euros. Agora, surge a confirmação do negócio por parte do Atlético de Madrid.

No site oficial, o clube espanhol informa que Samuel Lino assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2027.

Formado no São Bernardo, do Brasil, Samuel Lino chegou a Portugal, e à Europa, em 2019/20, pela mão do Gil Vicente. Em três temporadas em Barcelos, o jogador brasileiro marcou 27 golos em 101 jogos.

A última época foi de afirmação para Lino. Com 14 golos e cinco assistências em 38 jogos, ajudou o Gil Vicente a conquistar um histórico quinto lugar e inédita qualificação para as competições europeias.

O Gil estreia-se na Conference League na terceira pré-eliminatória. Sorteio a 18 de julho, possivelmente com o Vitória de Guimarães, que defronta os húngaros do Puskás Akadémia na ronda anterior.