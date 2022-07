Manchester United disponível para ouvir propostas por Cristiano Ronaldo

O Manchester United está disponível para ouvir propostas por Cristiano Ronaldo, segundo a "Sky Sports".

O internacional português estará interessado em deixar os "red devils" esta temporada, depois do clube ter falhado o acesso à Liga dos Campeões. Erik ten Hag, novo treinador do clube, tinha afirmado que conta com Ronaldo para a nova época.

Roma, Sporting, Nápoles e Bayern de Munique foram alguns clubes associados a Cristiano Ronaldo, mas os mais recentes são Chelsea e Barcelona.