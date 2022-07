Joe Gómez renova e prolonga estadia no Liverpool

O Liverpool anunciou a renovação de contrato com o defesa Joe Gómez, que prolonga a ligação de sete temporadas aos "reds".

O central de 25 anos, que também pode alinhar a lateral-direito, tinha contrato até 2024 e prolonga o vínculo por mais três épocas, até 2027.

Joe Gómez somou 21 golos na temporada passada pelo Liverpool. No total, realizou 142 jogos com a camisola dos "reds" desde que assinou, em 2015, proveniente do Charlton Athletic.

"É obviamente um momento especial para mim e para a minha família. É um sítio espetacular para estar. Para mim é um dos melhores clubes do mundo neste momento, ou até o melhor. A decisão de continuar foi muito fácil", disse, em declarações aos meios do clube.